من يطرق بابها ويكون الزوج الأمين على قلبها

سيدة من ولاية المدية، تبلغ من العمر 45 سنة، محترمة صاحبة أخلاق عليا، تمارس مهنة التعليم، وعازبة لم يسبق لي الزواج، جميلة القلب وطاهرة الروح، مدبرة جيدة لأمور البيت.

لديها رغبة كبيرة في الاستقرار في رحاب الحلال، إلى جانب رجل صالح صادق يأخذها على أكف الراحة ويحملها إلى دنيا الطمأنينة والوقار، رجل لا يهمها فيه سوى أن يحتويها بالحب والحنان، تفضله من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلق أو أرمل بطفل أو طفلين، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا، حبذا لو يكون لديه سكن خاص.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135747

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