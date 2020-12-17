من يفتح الأبواب لهؤلاء العزاب ؟

فضاء يحتضن خيرة أبنائنا العزاب ممن وضعوا كبير ثقتهم فينا،توسموا الخير وتمنوا الخير وتفاءلوا بأنهم سيجدون نصيبهم،لا محالة معنا وعلى يدينا.

فتحنا لهم قلوبنا قبل أبوابنا وقبلنا أن نكون لهم النبراس للعثور على شريكة العمر.

من العاصمة يريدك ذات شأن وهمّة.. من ستكون رحلة عمري معها متعة وسعادة؟

حمدت الله كثيرا أنه جعل لي هذا الفضاء فرصة حتى أعبر من خلاله إلى برّ الأمان.

فأنا شاب طموح في الـ 36 من عمري،أريد أن أتمّ نصف ديني على ضوء الكتاب والسنة مع إنسانة متفهمة وخلوقة.

ورعة ومتدينة، فأنا والله يشهد على ما أقول راق بأخلاقي وطيب السيرة والسريرة.

لا تنقصني سوى كيسة وطيبة تدعمني بصفاء روحها وقلبها المفعم بالحب.

أريد أن يكون لي نصيب مع إنسانة عاصمية أو من ضواحي العاصمة، سنها لا يتجاوز 33 عاما.

أبتغيها ذات أصول، تقدر الرجل وتحترمه، شرطي أن تكون عزباء.

ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وأنا أعدها بحياة الرخاء.

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أعزب في الأربعين يناشد قرّة العين.. أريدها بنت أصول وموظفة

وأنا في سني هذا لم أعد بمقدوري أن أستمر وحيدا، خاصة وأنا أعمل بعيدا عن أهلي ومسقط رأسي.

لقد صار لزاما عليّ أن أجد توأما لروحي، إمرأة تمكنني من أن أغرف من السعادة.

مما يجعلني أتأكد من أيامي وتعبي لم يذهبا سدى.

أنا علي من تيزي وزو، أبلغ من العمر 41 سنة، لم يسبق لي الزواج، أعمل في العاصمة.

وأنا مستقر فيها، أريد أن يكون لي زوجة أسكن إليها وتسكن إليّ من إحدى ولايات الوسط.

وأكثر ما أتوق إليه أن تكون زوجتي المستقبلية، عزباء وموظفة حتى نتعاون معا على بناء حياتنا وفق أحلامنا.

سنها لا يتجاوز 38 عاما، وأعدها بكل الحب والوفاء.

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الرقم السري: 133688

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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إبن قسنطينة يبحث عن عروس رصينة.. أبحث عن متدينة وخلوقة ترمقني حبا

أعد من خلال هذا المنبر كل من ستهتم بالارتباط بي، أنني سأكون لها ولقلبها نعم المستقر.

فأنا أتوق لأن يجتمع كياني مع امرأة متدينة، خلوقة، رصينة ومتفهمة حتى أمضي معها إلى سعادة ما بعدها سعادة.

أنا مراد من قسنطينة، أبلغ من العمر 42 سنة، لم يسبق لي الزواج، أمارس التجارة، لدي مسكن في طور الإنجاز.

لست متطلبا وليس لدي من شروط إلا أن تكون من سيجمعني الحلال معها من إحدى مناطق الشرق الجزائري.

سنها بين 25 و32 عاما، أقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

ووعد مني أنها لن تندم في الارتباط بي.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133689

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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تاجر ميسور يبحث عمن نبعث في قلبه السرور هل من زوجة صالحة لي؟

حمّلني والداي مسؤولية أن أجد لي زوجة تسرني وتحفظني.

وأوكلا إليّ مهمة البحث عنها حتى أرضى عنها وحتى أرضيها ونبني معا حياتنا في رحاب المودة والرحمة.

ولأنني وجدت ضالتي في “مركز الأثير”، فقد ارتأيت أن أخاطب العاملين فيه حتى أحقق مأربي.

وأفرح بعروس العمر التي لست أشترط فيها شيئا سوى أن تكون صالحة.

أنا مجيد من البويرة، في الـ 35 من عمري، أناشد من جبلت على مكارم الأخلاق.

أن تمد لي يدها حتى نمضي في رحاب الخير، فتاة من إحدى مناطق الوسط الجزائري أو إحدى مناطق القبائل.

، سنها لا يتجاوز 31 سنة، ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، فأنا من يعولها ويخدمها.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133690

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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