من يفتح الأبواب لهؤلاء العزاب

من يفتح الأبواب بهذا الرجل من ولاية جيجل، أعزب لم يسبق له الزواج، في الخمسين من عمره، يمارس التجارة وبحمد الله وعونه. تمكن من تحصيل سكن يحقق أحلامه وأماله فيه من بناء وتكوين أسرة.

يحلم أن يسوق له النصيب زوجة جادة يكمل إلى جانبها الطريق، تكون من إحدى ولايات شرق الجزائري. سنها أقل من 40 عام، لا يهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وشرطه أن تكون عزباء.

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135677

أعزب آخر لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 38 سنة، قصدنا ليفتح الباب ويدخل بإذن الله عالم الحياة الزوجية. تاجر ويحيا في استقرار وسعادة، لديه سكن خاص ويريد أن يكون له زوجة تقاسمه الحياة، ويحقق معها كل الأحلام.

يبحث عن شابة صالحة، سنها لا يتجاوز 35 سنة، شرطه أن تكون ماكثة في البيت. لا يهمة إن كانت عزباء، أرملة أو مطلق بدون أولاد، ويريدها من ولاية باتنة، وما جاورها.

الرقم السري:

135678

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بقلب مفعم بالخير، وروح تناشد الحلال، اتصل بنا شاب من العاصمة، عازب لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 34 سنة. موظف مستقر ولديه سكن خاص، معروف بسيرته الحسنة، وأخلاقه الفاضلة، فمن تفتح له الأبواب.

يطمح لأن يعمر الدار، ويقترن على سنة الله ونبيه المختار، إلى جانب فتاة محترمة ومسؤولة، متفهمة وذات قلب طيب. يفضلها من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز 31 سنة، شرطه عزباء، وحبذا لو تكون عاملة مستقرة، تعينه على المسؤوليات.

الرقم السري:

135679

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