من يفتح الأبواب لهؤلاء العزّاب؟..يريدون اكمال نصف الدين

من منطقة القبائل، اتصل شاب في غاية الأخلاق والأدب، يريد أن يعثر على نصيبه ويكمل نصف دينه.

إنه سفيان، شاب مسؤول في غاية الاحترام، قبائلي من ولاية بجاية، يبلغ من العمر 32 سنة أعزب.

لم يسبق له الزواج، يمارس حرفة النجارة في ورشته الخاصة، يملك مسكنا خاصا، وسيم وأشقر.

يبحث عن شريكة العمر تكون الأولى والأخيرة في حياته، تعاشره بالمعروف، يحسن إليها وتحسن إليه.

يريدها من الولايات التالية: بومرداس، تيزي وزو أو بجاية، سنها أقل من 30 عاما.

لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، يريدها عازبة ومقبولة الشكل.

الرقم السري: 133504

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من تسكن حياتي وتكون سيّدة بيتي؟

لا يوجد أجمل من أن يفكر الرجل في الاستقرار ويسعى لذلك بكل ثبات، خاصة إن كانت ظروفه مهيئة.

فالحمد لله مكنني الله من أن أجد عملا في منصب محترم بمؤسسة عمومية، واشتريت مسكنا خاصا.

وأرغب اليوم في أن أكمل نصف الدين إلى جانب من تتفهمني وبالحب تغمرني.

اسمي أحمد، من ولاية عين الدفلى، أعزب، لم يسبق لي الزواج، أبلغ من العمر 36 سنة.

أرجو أن ألقى النصيب ،وأن أكمل مشروع الزواج برفقة شابة تعينني على هذه الحياة،لا أشترط فيها إلا الصدق والأخلاق.

أريدها من إحدى ولايات الوسط، خاصة عين الدفلى أو المدية، سنها لا يتجاوز 33 عاما.

لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، تكون عازبة ومقبولة الشكل.

الرقم السري: 133505

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أسعى لعلاقة أبدية مع رفيقة عمر طيّبة

شاب من ولاية البليدة، يبلغ من العمر43سنة،أعزب،لم يسبق له الزواج،موظف مستقر في مؤسسة وطنية، لديه مسكن خاص.

مقبول الشكل، على قدر من الاحترام، شهم وأمين، يتمنى أن يكمل نصف الدين ويحيي سنة الله والنبي.

يريدها من البليدة أو العاصمة، تكون عزباء، لم يسبق لها الارتباط، سنها أقل من 40 عاما.

تكون ماكثة في البيت أو عاملة في سلك التعليم، وجميلة الشكل.

الرقم السري: 133507

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أريد زوجة صالحة وحسب.. فمن تلبي لي الطلب؟

من جنوبنا الجميل،وبالتحديد من منطقة”الزيبان”،نعرفكم على رجل صادق وكثير الاتزان،جاءنا طارقا لـ”باب الأثير”قاصدا الحلال إلى جانب واحدة من بنات الأصول.

صاحب الإعلان من ولاية بسكرة،يبلغ من العمر45سنة،أعزب،لم يسبق له الزواج،عامل مستقر ولديه مسكن خاص،مقبول الشكل وحسن الأخلاق.

كل ما يرجوه في شريكة حياته أن تكون حنون تهتم لشؤونه.

يريدها عزباء، سنها من 30 إلى 40 عاما، لا تهمه المنطقة، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري: 133508

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جاد في أمري.. فهل من عروس تتحقق برفقتها أحلامي؟

شاب طموح ومفعم بالحياة، حقق الكثير من الأحلام، ويصبو إلى أن يعثر على شريكة العمر التي بجانبها يرتاح البال.

ينحدر من إحدى ولايات الغرب، أعزب، لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 37 سنة.

يمارس مهنة التجارة وناجح جدا في هذا المجال، يملك مسكنا خاصا، مقبول الشكل وصاحب سيرة حسنة.

يبحث عن زوجة صالحة تكون له رفيقة وحبيبة إلى آخر العمر، تكون عزباء، سنها من 25 إلى 30 عاما.

تكون عاصمية أو من الغرب الجزائري،إما عاملة في قطاع التربية أو ماكثة في البيت، قادرة على تحمّل مسؤوليات الحياة الزوجية.

الرقم السري: 133509

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