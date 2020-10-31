من يفتح الأبواب لهؤلاء العزّاب؟

إبن البليدة يريدها عزباء.. من تكون لي الأمل والروح؟

أول محطة لنا في هذا الركن، هي لشاب من ولاية البليدة، إنسان صالح ومحترم، يبلغ من العمر 43 سنة، أعزب، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة وطنية، لديه مسكن خاص، مقبول الشكل، على قدر كبير من الوقار والحشمة، شهم وأمين، يتمنى أن يكمل نصف الدين إلى جانب زوجة متقية تكون له خير متاع في هذه الدنيا.

يريد من وضع ثقته فينا واستبشر خيرا من ركننا، أن تكون من ستكمل معه مشوار العمر من البليدة أو العاصمة، شرطه أن تكون عزباء، لم يسبق لها الارتباط، سنها أقل من 40 عاما، أكثر ما يهمه أن تكون ماكثة في البيت أو عاملة في سلك التعليم، وتكون جميلة الشكل.

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صاحب الكرم والجود يريدها حنون.. من تكون لي العزاء أكون لها في قمة الوفاء

صاحب إعلاننا الثاني من ولاية بسكرة، رجل متشبع بمكارم الأخلاق والكرم والجود، يبلغ من العمر 45 سنة، لم يسبق له الزواج، عامل مستقر ولديه مسكن خاص، مقبول الشكل وحسن الأخلاق، رجل يؤمن بأن الغد أفضل بإذن الله وعونه، يريد أن يبدأ من جديد ويعانق الأمل مهما حصل مع إنسانة تقدره وتشدّ من أزره.

كل ما يرجوه في شريكة حياته أن تكون حنون تهتم لشؤونه، يريدها عزباء، سنها من 30 إلى 40 عاما، لا تهمه المنطقة، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت.

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إبن الغرب يبحث عن رفيقة الدرب.. سأكون لك نِعم المؤنس والرفيق

إلى غرب البلاد، نعرفكم على شاب بشوش، طموح ومفعم بالحياة، يصبو إلى أن يعثر على شريكة العمر التي يحيا إلى جانبها مرتاح البال.

صاحب آخر محطة لنا في هذا المقام أعزب، لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 37 سنة، يمارس مهنة التجارة ويملك مسكنا خاصا، مقبول الشكل وصاحب سيرة حسنة وهمّة عالية، يبحث عن زوجة صالحة تكون له رفيقة وحبيبة إلى آخر العمر، تكون عزباء، سنها من 25 إلى 30 عاما، تكون عاصمية أو من الغرب الجزائري، إما عاملة في قطاع التربية أو ماكثة في البيت، قادرة على تحمّل مسؤوليات الحياة الزوجية.

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