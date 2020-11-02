من يفتح الأبواب لهؤلاء العزّاب؟

جميلة هي الحياة حين نحياها على أمل اللقاء والظفر بالنصيب، هذا هو مبدأ كل من يعتصم بحبل الله ويبتغي تحصين نفسه وبلوغ أجمل المنى مع زوجة صالحة وصادقة تكون له السّند والمعين في الحياة، وبحمد الله وعونه، بلغنا به منى أن يكون لكل من تعسرت عليه مسألة لقاء رفيقة الدرب، والذي لا يزال يفتح أبوابه على مصراعيه لكل قاصد للحلال.

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عاصمي أصيل يريدها ذات خلق ودين.. أريدها عاصمية ثلاثينية

محمد من العاصمة، يبلغ من العمر 36 سنة، أعزب، يملك مسكنا خاصا، موظف مستقر وابن عائلة أصيلة، وهو على قدر كبير من الأخلاق والمودة، يقدر المرأة ويريد أن يكون له نصيب يتمثل في فتاة تحقق له السكينة وصفاء الروح. يريد محمد أن يكون له من تشدّ أزره وتجعل منه يعانق السعادة، فتاة من الوسط الجزائري أو العاصمة، سنها لا يتجاوز 33 عاما، يبتغيها ذات أصول وسليلة أسرة تقدّر الرجل وتفهم من أن الزواج رحلة عمر بها من المحطات ما يجعل من هذا الزواج متعة وسعادة، لا شرط لصاحب أول محطة لنا إلا أن تكون لمن ستقتحم أسوار قلبه على قدر من الجمال وكثير من الرفعة، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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من تكمل الرحلة مع إطار في الدولة؟.. جميلة وعزباء لا يخيب معها الرجاء

أشار صاحب ثاني محطة لنا في هذا الركن، إلى أنه أجّل مشروع الزواج والارتباط حتى يؤمّن نفسه في الجانب المادي، فسهر وتعب وكدّ واجتهد إلى أن بلغ مناه وحقّق ما رجاه. هو سليم من البليدة، البالغ من العمر 41 سنة، موظف مستقر في إحدى مؤسسات الدولة المرموقة، لم يسبق له الزواج، ولديه مسكن في طور الإنجاز.

يريد ابن “مدينة الورود” أن تكون له زوجة من إحدى ولايات الوسط، يكون لها نعم المؤنس والرفيق، سنها لا يتجاوز 40 عاما، يريدها عزباء وجميلة الشكل، وحبذا لو كانت عاملة مستقرة.

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مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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يتيم من منطقة القبائل يحلم بالاستقرار.. وعدي لك بحياة الصفاء والوفاء

من منطقة القبائل، قصدنا جمال وكله أمل في أن يجد ضالته على يدينا، كيف لا وهو يعلم بمجهودات “مركز الأثير” التي بلغ صداها كل ولايات الجزائر، رجل ذو أصول قبائلية مقيم في العاصمة، أين يزاول عمله، يتيم الوالدين، حنون ورجل ذو مواقف وأخلاق يشهد لها الجميع بالخير.

جمال يبلغ من العمر 49 سنة، لم يسبق له الزواج، يزاول التجارة وله بيت مستقر، يريد أن يجمعه القدر بمن ستكون له أمّا وصدرا حنون، سنها لا يتجاوز 50 عاما، لا أهتم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بأولاد يعد أن أكون لهم الصدر الحنون.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133444

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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