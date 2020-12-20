 من يفتح الأبواب لهؤلاء العزّاب؟

من العاصمة، خاطبنا شاب في الـ33 سنة، موظف مستقر، مدبّر جيد لأمور الحياة، أعزب، ولديه مسكن في طور الإنجاز

ويريد صاحب أول محطة في ركننا،أن يجتمع بفتاة، متفتحة وجميلة، يتخذها زوجة على سنة الله ورسوله “صلى الله عليه وسلم”.

ولا يهمه في شريكة حياته سوى أن تكون عزباء وعاصمية، سنها لا يتعدى 33 عاما، موظفة مستقرة، يعزّها ويحترمها.

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ابن جيجل يبتغيها عاصمية..هل سأحظى بلقياك يا سرّ الحياة؟

من جيجل عروس الشرق الجزائري، وقفنا في المحطة الثانية لركننا هذا،حيث خاطبنا شاب في الـ35 من عمره أعزب، كوّن نفسه.

وحقق أحلامه من خلال مسكن خاص وعمل مستقر، شاب واعٍ، يريد أن يجد لنفسه حليلة أصيلة، شرطه أن تكون عاصمية.

وسنها لا يتجاوز 28 عاما، يريدها عزباء، جميلة الشكل،لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، ويعدها بالإخلاص والتفاني.

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خمسيني من الغرب يبحث عن رفيقة الدرب.. أبتغي الحلال في أقرب الآجال

من الغرب الأبيّ، ثالث محطة لنا في هذا الركن مع رجل في الخمسين من عمره، أعزب، لم يسبق له الزواج.

ويعمل في مجال الفلاحة، لديه كل سبل الحياة المستقرة من مسكن خاص ورغد العيش.

ويريد صاحب إعلاننا أن يجد من تعانق أحلامه وطموحاته، امرأة طيبة من إحدى مناطق الغرب، سنها لا يتجاوز 35 عاما.

لا يهمه إن كانت ماكثة في البيت أو عاملة،مطلقة أو أرملة من دون أولاد،يمضي معها في الحلال ليحقق معها الآمال.

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الرقم السري: 133680

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