من يفتح الأبواب لهؤلاء العزّاب؟

صاحب ورشة خاصة يتمنى زوجة متميزة

رجل من العاصمة، ناضج ورصين، يريد أن يكمل نصف الدين، يبلغ من العمر 40 سنة، أعزب، لم يسبق له الزواج، لديه ورشة خاصة في الألومنيوم، يملك مسكنا، أحواله مرتاحة وحياته مستقرة، لا ينقصه إلا الزوجة الصالحة التي تعينه على الستر والعفّة.

يتمنى الارتباط في القريب العاجل من امرأة حنون تكون من العاصمة فقط، سنها حتى 35 عاما، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، محترمة وبنت أصول.

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عامل مستقر يبحث عن بنت الأصل

كريم من تيبازة، أعزب، لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 35 سنة، يشغل منصبا محترما في مؤسسة عمومية، يملك مسكنا خاصا، شاب رياضي، طويل القامة وقوي البنية، في أمس الحاجة إلى زوجة وشريكة عمر، تدخل حياته وتعينة على الاستمرار فيما يرضي الله والنبي المختار.

يفضل أن تكون زوجته من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يكون أكثر من 35 عاما، تكون طويلة القامة، مقبولة الشكل ومحترمة، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، وتكون عازبة، لم يسبق لها الارتباط، يعدها بالمعاملة الحسنة والعشرة الطيّبة.

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ابن الغرب يناشد رفيقة الدرب

إلى غرب البلاد وبالتحديد إلى ولاية وهران، نعرفكن على بلال، الشاب الشهم، ابن الأصل، مكافح وطموح، عرف جيدا كيف يحقق ذاته ويتميز بطيبة أخلاقه، يعمل سائقا، ويبلغ من العمر 34 سنة، لديه مسكن مع العائلة ولا ينقصه إلا الزوجة الصالحة.

يرغب في إتمام نصف الدين وتحصيل الحلال مع امرأة تكون له قرّة عين، فتاة طيّبة تحبه وتكون له كل حياته، يفضّلها فقط من ولاية وهران أو مستغانم، سنها لا تتعدى 28 عاما، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة، رشيقة القوام، عزباء جميلة، ومن أسرة محافظة.

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مستعجل على الارتباط فمن تفتح له الباب

مهدي من إحدى ولايات الوسط، شاب متقٍ وناضج، يبلغ من العمر 36 سنة، موظف مستقر في شركة وطنية، ويملك مسكنا خاصا مع العائلة، صاحب سيرة طيبة وأخلاق رفيعة، أشقر، وأعزب، لم يسبق له الزواج.

مستعجل في أمره ويتمنى أن يجد زوجة صالحة تكون له خير متاع في الحياة الدنيا، شابة تقدره وتقدر الجهود التي بذلها من أجل تحقيق نجاحاته، تكون مثقفة وصاحبة خصال جميلة وسريرة ونقية، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، من إحدى ولايات الوسط أو العاصمة خصوصا، سنها أقل من 30 عاما.

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