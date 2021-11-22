من يفتح الأبواب لهؤلاء العزّاب

تواصلوا معنا والأمل يحذوهم أن يجدوا ضالتهم. حسبهم في ذلك طيب الصيت والأصداء التي تصلهم حول مركز الأثير وتحديدا صفحة أدم وحواء. التي ترفع من وتيرة عملها يوميا من أجل ربط حبال الوصال مع الراغبين في الحلال وفتح الباب لهم . إخترنا لكم اليوم باقة ممن نلتمس فيهم الجدية والسداد، وأملنا أن يعانق كل منهم الأمل الذي يربو إليه.

الرقم السري :

135979

عاصمي في الثلاثيثن سيعزّها ويمنحها التقدير

من العاصمة، خاطبنا شاب في الـ 33من عمره، موظف مستقر، ومدبّر جيّد لأمور الحياة. أعزب طموح ومثابر ولديه سكن في طور الإنجاز، كما يتمنى أن يتمّ نصف الدين إلى جانب فتاة طيبة أصيلة. متفتحة وجميلة يتخذها زوجة على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يهمه في شريكة حياته سوى أن تكون عزباء ومن العاصمة. سنها لا يتعدى 33سنة، شرطه أن تكون موظفة مستقرة يعزها ويحترمها ويمنحها التقدير والاحتواء.

الرقم السري :

135980

إبن جيجل سيحقق معك وبك كل جميل من الأمل

ومن ولاية جيجل عروس الشرق الجزائري، نعرفكم على شاب في الـ 35 من عمره، أعزب لم يسبق له الزواج. عصامي كوّن نفسه وله من الطموح في الحياة الكثير، كما لديه سكن خاص وعمل مستقرّ. صاحب إعلاننا هذا شاب واع ومسؤول، يريد أن يجد لنفسه حليلة أصيلة. شرطه أن تكون من الشرق الجزائري أو من العاصمة، سنها لا يتجاوز 28 سنة، يريدها عزباء، جميلة الشكل، كما لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135981

تاجر شاب سيفتح لك من السعادة أبواب

ثالث وآخر محطة في ركننا هذا مجيد من البويرة، كما أنه شاب يبلغ من العمر 34 سنة، أعزب. وهو يعمل في مشروع خاص به يتمثل في محل للمواد الغذائية، لأن يحصل قوته بالحلال. وهو يؤمن بمكانة المرأة في حياة الرجل.

يريد مجيد لأن تكون له زوجة يسكن إليها وتسكن إليه. فتاة طيبة من إحدى ولايات الوسط وحبذا لو تكون من إحدى مناطق القبائل. سنها لا يتجاوز31سنة، عدا حسن الأخلاق والتربية الصالحة. لا يهمه إن كانت من سيظفر بقلبها وروحها عاملة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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