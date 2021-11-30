من يفتح الباب لهؤلاء العزاب

طرقوا باب الأثير راجين من المولى القدير أن يفتح أمامهم باب النصيب، لأن يكملوا نصف الدين، ولأننا دوما في الخدمة، وإسعادكم راحتنا، فلن نتأخر في المساعدة، ودوما تجدوننا إن شاء الله على أهبة الاستعداد لمدّ جسور الحب والمودّة بينكم وبين من ترونها مناسبة لتتقاسم معكم مشوار العمر تحت ظلّ الحب. هم العزاب الذين يبحثون عمن يفتح لهم الأبواب. منكم وإليكم هذه الصفحة وهذا الركن وخدمتنا هي إرضاؤكم.

الرقم السري :

136044

يتوق لأنبل علاقة.. الزواج على سنة الله وخر البرية

رجل من ولاية جيجل، أعزب لم يسبق له الزواج، في الخمسين من عمره. كما يمارس التجارة وبحمد الله وعونه تمكن من تحصيل سكن يحقق أحلامه وأماله فيه لبناء وتكوين أسرة.

يحلم أن يسوق له النصيب زوجة جادة يكمل إلى جانبها الطريق، تكون من إحدى ولايات شرق الجزائري. سنها أقل من 40 عام، لا يهم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، وشرطه أن تكون عزباء.

الرقم السري :

136045

مطلبه بسيط.. عروس طيبة الأخلاق يكمل إلى جانبها الطريق

أعزب آخر لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 38 سنة، قصدنا ليفتح الباب ويدخل بإذن الله عالم الحياة الزوجية. يمارس مهنة التجارة ويحيا في استقرار وسعادة، لديه سكن خاص ويريد أن يكون له زوجة تقاسمه الحياة. ويحقق إلى جانبها كل الأحلام.

يبحث عن شابة صالحة، سنها لا يتجاوز 35 سنة، شرطه أن تكون ماكثة في البيت. لا يهمة إن كانت عزباء، أرملة أو مطلق بدون أولاد، ويريدها من ولاية باتنة، وما جاورها.

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الرقم السري :

135944

متميز بصدقه.. يناشد شريكة عمره

نبدأ على بركة الله من العاصمة، ونعرفكم على شاب في غاية الهمة، يبلغ من العمر 37 سنة. موظف مستقر، طيب ومتخلق، اتصل بنا ورغبته كبيرة في تحقيق الاستقرار ، إلى جانب امرأة محترمة ودودة. صادقة وذات همة عالية، صاحب إعلاننا سبق له الزواج إلا أن عمر هذا الزواج انتهى لأسباب يشرحها لاحقا. لديه سكن خاص يحيا به هو ووالدته التي لا يريد أن يفارقها أو يحيا بعيدا عنها.

إلى عالم أفضل وأيام أنقى يريد صاحب إعلاننا الأول في هذا المقام يصل مع إنسانة صادقة طيبة. من العاصمة فقط وضواحيها، شرطه أن تكون موظفة مستقرة. سنها لا يتعدى 33سنة، يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

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