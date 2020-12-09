من يفتح الباب لهؤلاء العزاب

من تكون لي قرة عين وأكمل معها نصف الدين

من العاصمة اتصل بنا شاب يناش فتاة حنون تكون له زوجة ورفيقة عمر على طول، يبلغ من العمر 36 سنة، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، أعزب لم يسبق له الزواج، ولديه سكن خاص.

يتمنى إتمام نصف الدين امتثالا لوصية رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، من أجل ذلك يناشد امرأة صادقة وفية يفضلها من العاصمة والولايات المجاورة لها وحبذا لو تكون قبائلية، امرأة لا يتعدى سنها 40 سنة، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، تكون بيضاء البشرة وممتلئة الجسم.

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مهرك أغلى الذهب يا من تقبلين بي الارتباط

عندما يفتقد الرجل لوجود الوالدين يفتقد الدفء العائلي والحنان والاهتمام، فيتمنى أن يعوض ذلك مع زوجة متفهمة وحنون تكون له بمثابة الشريكة والزوجة والأم والأب الذي يزيد من الهمة ويعزز فيك القوة، هذا ما يسعى إليه صاحب الإعلان معنا اليوم.

“جمال” من ولاية قالمة، أعزب لم يسبق له الزواج، يتيم الوالدين يبلغ من العمر 45 سنة، يعمل كمقاول، ولديه مسكن خاص.

يبحث عن شابة واعية وتقية ليستقر بما يرضي الله والرسول، زوجة لا يهم من أي ولاية من الوطن تكون يقدر مت يهمه أن تكون ابنة أصول، سنها من 30 إلى 42 سنة، تكون عزباء مقبولة الشكل، لها حرية الاختيار بين العمل أو المكوث في البيت، فالمسألة مسألة تفاهم لا غير.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133637

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر