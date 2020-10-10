من يفتح الباب لهؤلاء العزّاب؟

أريد أن أقاسمك حياتي ولن أتوانى في إسعادك

أحمد من ولاية الأغواط، رجل محترم ومتفتح على الحياة، ثابر واجتهد وحقق الكثير من النجاحات، توجه للحياة العملية وتألق فيها، تقلد عدة مناصب واستقر به الأمر حاليا كعامل مستقر في الجنوب، بالتحديد في حاسي مسعود، يبلغ من العمر 36 سنة، أعزب، لم يسبق له الزواج، يملك مسكنا خاصا ويبحث عن أميرة تملؤه ألوانا وجمالا بحسّها المرهف وروحها الصادقة.

لا يتمنى في شريكة حياته إلا الجدية والنيّة الطيبة، شابة تكون بنت أصول تقبل عرضه على سنة الله والرسول، يريدها من الأغواط والولايات المجاورة لها، وكذا من العاصمة، سنها بين 28 و 34 عاما، يريدها عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، يريدها ماكثة في البيت أو موظفة في سلك التعليم.

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ابن الجنوب كرم وجود يعدك بحياة الملوك

من صحرائنا الكبيرة، ومن مدينة “ألف قبة وقبة”.. وادي سوف، نعرفكم على رجل تجتمع فيه كل الصفات الحميدة والأخلاق الطيبة، يمشي في حياته بخطوات ثابتة، نال من العمل ما نال وأصبح مهندسا يحسب له ألف حساب، كما تحصل على منزل خاص والآن يرغب في إتمام نصف الدين والعمل بوصية النبي الكريم.

ابن وادي سوف يبلغ من العمر 34 سنة، أعزب، لم يسبق له الزواج، يتمنى أن يلاقيه القدر بفتاة تكون له شريكة طول العمر، يتعاهدان على الوفاء والعيش على المودة والرحمة بما يرضي الله، يتمنى أن تكون زوجته من وادي سوف وما جاورها، أو من ولايات الشرق، سنها لا يتجاوز 32 عاما، يريدها عازبة، لم سبق لها الزواج، ماكثة في البيت ومقبولة الشكل

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133331

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر