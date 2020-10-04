من يفتح الباب لهؤلاء العزّاب؟

ابن الشرق يجعل حياتك أسعد

من شرق البلاد، من ولاية معروف أهلها بالخصال الطيبة وأرقى الأخلاق، ولاية برج بوعريريج، نعرفكم منها بالسيد محمد، صاحب الـ45 عاما، حقق في حياته ما حقق، لكنه بقي يشعر بالنقصان من دون الزوجة الصالحة التي تقاسمه الأيام، مرّت عليه الأعوام بسرعة واليوم يريد أن يتدارك ما فات.

محمد أعزب، لم يسبق له الزواج، متقاعد من الجيش الوطني ولديه مسكن خاص، أسمر البشرة، طويل القامة، وذو سيرة حسنة، يسعى من أجل الاستقرار إلى جانب ابنة الحلال التي تشاركه الحياة وتكون له زوجة وفية وصالحة، امرأة طيّبة تعينه على العفّة والستر، تكون متدينة، لا يهم وضعها الاجتماعي، من أي ولاية من الوطن، وسنها لا يتعدى 40 عاما.

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من تكون السيدة الأولى في حياتي.. وتملك بالحب قلبي؟

من ولاية عين الدفلى، اتصل بنا يوسف، يقول إنه قرر اغتنام الفرصة قبل أن يمضي به العمر عازبا، وتفوت عليه سنوات شبابه هدرا، قام بهذه الخطوة وكله يقين بأن السعي إلى الخير يحصل عليه بإذن الله، آملا أن يعثر على من يراها قلبه ويرتاح إليها عقله، زوجة صالحة تحميه من فتن الدنيا وتكون رفيقة العمر.

يوسف يبلغ من العمر 35 سنة، عامل مستقر ولديه مسكن خاص مع الأهل، صادق في حياته وجاد في أمره، مستعجل على الارتباط على سنة الله ورسوله، لا يتمنى في شريكة حياته إلا القلب الجميل، فتاة تكون محترمة، من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتجاوز 35 عاما، يفضلها عاملة ولا يهم إن كانت ماكثة في البيت، تكون رشيقة وعازبة

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133303

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر