من يقبل الإقامة في بيتي مقابل الإحسان والسعادة

أمال من ولاية مسيلة، تبلغ من العمر 41 سنة، مطلقة من دون أولاد، يتيمة الأب، بيضاء البشرة وطويلة القامة.

جميلة ومحبوبة، موظفة مستقرة ولديها مسكن خاص، أكثر ما تحتاج اليه زوجا يعينها على العفة والستر.

ويكون لها السند والدعم مدى العمر سنه يتراوح مابين 38 الى 65 عاما، تقبله مهما كانت وضعيته الاجتماعية.

ترضى أن تكون زوجة ثانية لرجل صالح من أية ولاية لديه مصدر رزق ثابت تشترط أن يقيم معها في بيتها الخاص.

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الرقم السري :1000

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