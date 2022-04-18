من يقف وراء فتنة البويرة؟!

انزلق حفل موسيقي تمت إقامته، ليلة أول أمس السبت، في مدينة “أمشدالة” بإقليم ولاية البويرة، إلى مشادات لفظية وتلاسن بين منظمي الحفل وإمام مسجد يقع بمحاذاة موقع إقامة الحفل.

وقد تحولت تلك المشاهد التي جرى تصويرها وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي، بدورها إلى ما يشبه القنبلة الموقوتة التي تتهدد بتفجير النسيج المجتمعي للجزائر في أي وقت.

القصة وما فيها، بدأت عندما نظمت جمعية محلية حفلا غنائيا نشطته المغنية “طاوس أرحاب”، وتم بدؤه في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا، أي بعد وقت من فراغ المصلين من تأدية صلاة التراويح.

وحسب لقطات “فيديو” وصور نشرت على “الفايسبوك”، فإن الحفل أقيم في ساحة تقع وسط المدينة، وهي تتوسط مقر البلدية والمسجد وعدد من المنشآت والمرافق العامة بالمدينة.

وأفادت شهادات شهود عيان، أنه بعد نحو ساعة من بدء الحفل الموسيقي، جرى سماع أصوات غريبة من محيط المسجد، قبل أن يتبين أن تلك الأصوات تصدر من مكبّر الصوت الخاص بالمسجد، وأن المتحدث من وراء “الميكروفون” هو إمام المسجد.

وأظهرت لقطات مصورة للحظات اندلاع شرارة الغضب بين شباب المدينة والإمام، كيف كان هذا الأخير يصف المحتفلين بـ “الرعاع” و”الحثالة” و”قليلي التربية وعديمي القيّم”، فيما كان عدد من عناصر الشرطة يحاولون تهدئة غضب الحشود التي كان أغلبها من الحضور في الحفل.

بيان مشترك صادر عن ولاية البويرة والمجلس الولائي

وفي وقت لاحق من يوم أمس، أصدرت مصالح ولاية البويرة والمجلس الولائي، بيانا مشتركا، جاء فيه توضيح لبعض ملابسات الحادثة.

وكشف البيان المشترك، أن “الحادثة اللفظية كانت معزولة ووقعت ليلة أمس بمدينة امشدالة، بمناسبة تنظيم حفل بالساحة العمومية للبلدية”.

وأضاف البيان أن “الحفل عرف انزلاقا لفظيا كان من شأنه المساس بمشاعر الناس”.

ومباشرة إثر ذلك، “قامت السلطات المحلية والأمنية وبعض المنتخبين بالتدخل، وسعوا للعمل رفقة أعيان وجمعيات المنطقة على بذل مساعٍ لتفادي أي تأويلات لإخراج هذه الحادثة من نطاقها”.

وشدد البيان المشترك، على أنه جرى “تسجيل محاولات لتضخيم الأمور لأغراض أخرى عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم احتواء الوضع بفضل مساعي الجميع”.

وخلص البيان المشترك لمصالح الولاية والمجلس الولائي للبويرة، إلى أن التحقيقات في القضية متواصلة إلى جانب إجراءات إدارية يجب اتخاذها في مثل هكذا حالات.

الحادثة قسمت الشارع الجزائري إلى مدافعين عن الإمام أو منظّمي الحفل بتطرف وفريق ثالث طرح أمثلة عن حفلات مشابهة مرت بسلام

وعجّت، صبيحة أمس، مئات صفحات “الفايسبوك”، بلقطات مصورة من “فيديوهات” مقتطعة ومتجزئة من حادثة، أول أمس، حيث راح المتعاطون مع تلك الصور و”الفيديوهات” يحاولون تجريم طرف وتبرئة آخر، الأمر الذي تولد عنه استقطاب كبير وخطير داخل الشارع الجزائري.

وبلغت خطورة الوضع إلى حد قيام كثير من المتفاعلين مع قصة الإمام ومنظمي الحفل الموسيقي بتكفير سكان المنطقة وإخراجهم من الملّة، مع التركيز على ردة الفعل الغاضبة للحشود التي هالها تصرف الإمام، وتجاهل ما فعله الأخير.

وعلى الجهة المقابلة، راح متطرفون للرأي الآخر يحاولون الدفاع عن منظمي الحفل باستماتة، مع محاولة تحميل الإمام كامل المسؤولية في ما حدث.

ومثلما وُجد مدافعون بتطرف عن منظمي الحفل، ومدافعين باستماتة عن الإمام، فقد راح فريق ثالث يحاول وضع الأمور في نصابها الحقيقي، وطرحوا أمثلة مشابة لحفلات موسيقية تم تنظيمها في مناطق متفرقة من الوطن، في مواقع مفتوحة تقع قرب مؤسسات مسجدية، لكنها لم تخلف أي مشادات أو حادثة تذكر، على غرار حفل موسيقي تم تنظيمه قبل سنوات في عنابة، وآخر في ساحة “التوت” بالبليدة.

وشدد أصحاب الفريق الثالث على وجوب تفادي إقامة حفلات صاخبة مستقبلا في مواقع قريبة من المساجد لتفادي أي سوء فهم أو محاولات تأويل.

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