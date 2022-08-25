الرقم السري :

138302

من يقودها على طريق الحلال ويكون زوجا لها على سنة خير الأنام

نعرفكم في هذا الركن بامرأة في منتهى الصدق والاحترام، هي من غرب البلاد، تبلغ من العمر47 سنة. مطلقة وأم لبنت في رعايتها، تشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية. بيضاء البشرة ومتوسطة القامة وقد حباها الله بجمال الروح قبل جمال المظهر، خمرية البشرة ومتوسطة القامة. وعلى قدر كبير من الوعي والإدراك. ترغب في الاقتران في الحلال، على سنة الله ورسوله الكريم، إلى جانب من يتفهمها يساعدها على الارتقاء في الحياة.

رجل تقي ومتدين يخاف الله، سنه لا يتجاوز 60 سنة، تفضله من إحدى ولايات الغرب فقط. تقبله مطلق أو أرمل بولد، شرطها فقط أن يكون له عمل مستقر وسكن خاص، ولها عليه الوفاء والإخلاص.

الرقم السري :

138304

ترجو علاقة شرعية ولا تمانع أن تكون زوجة ثانية

امرأة على قيد الأمل، متفائلة ومتيقنة أن الآتي أجمل، تبلغ من العمر 50 سنة، لكن روحها يافعة، وقلبها طيب للغاية. تعيش حياة بسيطة متواضعة في كنف أسرة محافظة، أخلاقها متميزة، كما حباها الله بشكل يسر العين. ماكثة بالبيت ومدبرة رائعة فيه، عازبة لم يسبق لها الزواج، وهي من ولاية شلف.

اتصلت بنا ترجو الهناء، تناشد زوجا صالحا مقصده الحلال، لا تشترط فيه سوى الاستقامة وتقوى الله. تريده عاملا مستقرا أو لديه مصدر رزق ثابت، لا يهم من أي ولاية يكون من الوطن. سنه لا يتعدى 60 عام، تقبله أرمل أو مطلق حتى بأولاد. كما ذكرت أنها تقبل أن تكون زوجة ثانية لرجل عادل لا يميل كل الميل.

الرقم السري :

138305

تقبلك مهما كانت الأحوال.. وتعينك على كل أمور الحياة

سيدة أخرى متميزة بحسها الرائع، وقلبها المفعم بالإيمان، هي حقا فرصة ثمينة لكل رجل جاد ينوي الزواج. هي سيدة مكافحة ومثابرة في هذه الحياة، طلبت العلى فسهرت الليالي، تدرجت في الحياة حتى صارت يحسب لها ألف حساب. تنحدر من العاصمة، تبلغ من العمر 44 سنة، موظفة مستقرة، وعازبة لم يسبق لها الزواج. مقبولة الشكل جدا، وصاحبة أخلاق رفيعة.

اتصلت بنا وأعربت عن رغبتها الكبيرة في الاقتران. فالمرأة مهما حقق في الحياة فمصيرها بيتها وأسرة تشعر معها بالأمان إلى جانب رجل صادق ينوي معها الحلال. وهذا رجاؤها أيها الكرام، رجلا صادقا يكون من العاصمة أو من الولايات المجاورة لها، سنه لا يتعدى 55 سنة. لا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد، يكون عامل مستقر وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

138306

أريده شهما أمينا يسكنني قلبه وروحه دهرا طويلا

إيمانا مني أن المطالب تأتي بالسعي وراء أسبابها، ها أنا اليوم أعمل بها. وأتمنى لو يكون لي نصيبا في صفحتكم وأناشد من خلالها زوجا صالحا، أنا شابة من ولاية البلدية. أبلغ من العمر 45 سنة، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، عازبة لم يسبق لي الزواج. يتيمة الأب، طيبة ومتسامحة، جميلة الأخلاق بشهادة كل من يعرفني.

أحلم مثلي مثل كل امرأة يكون لها أسرة وعائلة تحتوي مشاعرها إلى جانب رجل يحبني ويتفهمني. لا أشترط فيه سوى الأخلاق الحسنة، والصدق والعشرة الطيبة، أفضله من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنّه لا يتجاوز 55 سنة، أقبله مطلقا بدون أولاد. كما أقبله أرملا بأولاد أتعهّد على رعايتهم وحبهم ومنحهم الدفء والحب ومن أن أغدق عليهم بالاحتواء. شرط العمل المستقر والسكن الخاص من أهم ما أعول عليه .حتى أرسم من خلالهما معالم السعادة في حياة من سأختاره حليلا.

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