من يكون أمينا على عاصمية مطلقة في الستين؟

ليس اليأس ما أخاطبكم به اليوم، فأنا إنسانة مؤمنة وراضية بما كتبه الله لي وإنما أرى أن الزمن يجري وأنا لم أغير من واقعي شيء والوحدة تمزق أوصالي وتجعلني أحيا بعض الهواجس أنني سأكون يوما ما بلا سند.

وأنا في سني هذا نلت من طاعة الله ورضا الوالدين رحمهما الله الكثير، وبالرغم من طلاقي في سن مبكر إلا أن شيئا لم يغير من عزيمتي أو يثبط إرادتي حتى أكون أحسن وأفضل.

وهذا ما دفعني اليوم أن استجمع قواي وأتسلح بالإرادة حتى أجد لقلبي متنفسا جديدا، كيف لا وفرصتي ذهبية على يد مركز الأثير الذي ومن خلاله يمكنني أن اجد ضالتي المتمثلة في زوج كريم يكرمني وأمضي معه في دنيا الأمان والسعادة.

أنا إمرأة عاصمية أصيلة ، في العقد السادس من عمري، أبدو اقل من سني، محبة وجميلة، طيبة وحلوة المعشر، ماكثة في البيت وبعون الله أدير أموره بكل حنكة، أتمتع بالصحة والعافية والحمد لله، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

أريد أن أجسد حلم الإستقرار على أرض الواقع مع رجل صادق وحنون، أقبله من اي ولاية من ربوع بلادي، لا اشترط في سن من سأسعد بمرافقته الدرب سوى أم يكون مناسبا لسني.

رجل اقبله مطلقا أو أرملا بأبناء بالغين، كما أقبل أن أكون زوجة ثانية لمن يعي ثقل مسؤولية هذا الزواج وقدسيته، وأنا مستعدة بما في قلبي من جدية لأسعد من سيكون سبب سعادتي.

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