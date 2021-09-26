من يكون الستر والمعين لأرملة في العشرين تحتضن طفلين

لم أظن يوما أن الأقدار ستلعب بي بمثل هذا القدر. تزوجت كأي فتاة تحلم بالسعادة والحبور. وإرتميت بين أحضان الأحلام. أمنّي نفسي بغد أجمل إلى جانب زوج. لم أرى منه إلا كل شيء جميل. عولت أن أبذل قصارى جهدي حتى أحقق ما رسمته في مخيلتي وزادت فرحتي وأنا أنجب طفلاي اللذان زينا حياتي.

لكن وفجأة ومن دون سابق إنذار وجدت أحلامي تتهاوى، حيث توفي زوجي وتركني وحيدة ولدي من المسؤوليات ما شقّ عليّ مجابهته. أحس بالضعف الذي ما بعده ضعف لدرجة أنني أبحث اليوم عمن يشدّ أزري ويمنحني الحب والأمان.

ليس من العيب أن تبحث الأنثى على من يحملها إلى الدنيا السعادة، ولأن الله سخّر لي منبرا يمنحني فرصة الرسوّ على بر الأمان، فقد قررت أن ابادر إلى الحلال. أنا سلمى من إحدى ولايات الوسط الجزائري، أبلغ من عمري27سنة، أرملة بطفلبيم كما أسلفتا الذكر، ماكثة في البيت، مدبرة جيدة لأموره. أبحث عن روح تعانق روحي، رجل يقبل بي وبإبناي ويمنحنا الحب والحنان. لا شرط لديّ سوى أن يكون من سأكون تحت كنفه من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتعدى45سنة، أقبله مطلقا أو أرملا مثلي بأولاد أكون لهمن نعم السند والصدر الحنون.

الرقم السري : 135633

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