من يكون نبض قلبي ويرافقني في الحياة ..ابنة عنابة أصل وأناقة

يقال أن الحياة فرص،واللبيب من يعرف كيف يغتنمها ويكون له نصيبا منها،لا أنكر أنني تماطلت كثيرا في الالتفات لحياتي الخاصة.

وأنا في طريقي لتحقيق أحلامي وطموحاتي،أحمد الله كثيرا الذي وفقني في أمور عدّة، تألقت وصنعت لنفسي نجاح فخورة به جدا.

لكنني أبقة أنثى ضعيفة تحتاج للسند والأمان بجانب شهم يشعرها بحلو الحياة، وهذا بالذات ما جعلني لا اتردد لحظة.

واطلب أن تكون لي في صفحة آدم وحواء فرصة، أناشد من خلال النصيب وألى من الله التوفيق.

سأعرفكم على نفسي وأقول: أنا شابة من عنابة، أبلغ من العمر 45 سنة.

عزباء لم يسبق لي الزواج صاحبة مشروع جعلني معروفة في منطقتي، والجميع يتعامل معي على مبدأ الاحترام والتقدير.

على قدر كبير من الطيبة والحنان، مقبولة الشكل، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

أريد أن أجد لي من يهتم لأمري،زوج يقدر ما بلغته وحققته بعرق جبيني، رجل من العاصمة أو إحدى مناطق الشرق.

رجل يهتم لنجاحي وتألقي، سنه لا يتجاوز 55 سنة، اقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين.

رجل قادر على جعلي في القمة وأنا إلى جانبه، فلا يكتمل وجود الأنثى سوى برجل عاقل أصيل.

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