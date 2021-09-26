من يمنح الأمان لأمينة

أمينة من عين الدفلى، 29سنة، مطلقة بدون أولاد على قدر كبير من الجمال والحنان. طويلة القامة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت وتدير أموره بكل حنكة وتدبّر،

لم تفقد صاحبة إعلاننا هذا الأمل وأرادت أن يكون لها حلم تحيا لأجل تحقيقه. تريد أمينة أن يكون لها حظ أوفر مع إنسان متفهّم شهم، شاب يمنحها الأمان والإستقرار، تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، تريده موظفا مستقرا، سنه لا يتجاوز 45سنة.وكل ما تتمناه أن يكون من يتصل بها على قدر كبير من الجدية.

الرقم السري : 135640

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3800.3801.3802