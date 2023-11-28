قناة النهار من 08 إلى 10 ساعات كاملة يقضيها الطفل في روضة الأطفال بقلم قناة النهار نشر في 28 نوفمبر 2023 - 15:25 أطفال شارك غرِّد أرسل 85 0 من 08 إلى 10 ساعات كاملة يقضيها الطفل في روضة الأطفال إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/B9f8A اقرأ أيضا النوي يطالب السلطات بالعاصمة بفتح تحقيق بعين البنيان بسبب فضيحة الملعب البلدي مع صاحب فندق قناة النهار 21 نوفمبر خدام الرجال: القهواجي قناة النهار 25 نوفمبر سكيكدة : السيول تغمر مؤسسات تعليمية وتلغي الفروض بها قناة النهار 23 نوفمبر الرئيس التركي: إسرائيل دولة إرهاب و على كل الدول التي تحت راية الإسلام منعهم من القيام بجرائم مماثلة قناة النهار 21 نوفمبر صريح جدا : واش رايك في قائمة بلماضي الاخيرة ؟ قناة النهار 15 نوفمبر طالع هابط: مفتشية أملاك الدولة بالسوقر بتيارت كارثة بأتم معنى الكلمة قناة النهار 23 نوفمبر طالع هابط: مركز التكوين المهني للسمعي البصري بسطيف .. من 2014 وهوما سامحين فيه قناة النهار 19 نوفمبر الرئيس التركي: أعرب عن إمتناني لأخي العزيز الرئيس تبون على موقفه الثابت ضد وحشية الصهاينة في غزة قناة النهار 21 نوفمبر وهران: الصرافات الألية جسد دون روح .. وضعية تثير سخط المواطنين أيام عطلة الأسبوع قناة النهار 18 نوفمبر نور الدين بكيس: الزوج لي يطمع في مال مرتو ماشي عيب شرط ما يتنزالش على رجولته قناة النهار 08 نوفمبر