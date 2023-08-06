من 18 الى 25 مليون تكاليف العمرة ومراقبة المعتمرين عن بعد

وفرت السلطات السعودية خدمات جديدة لفائدة الوكلاء المعتمدين المنظمين لمناسك الحج والعمرة، تمكنهم من مراقبة تحركات المعتمر اعتبارا من تاريخ دخوله التراب السعودي وإلى غاية العودة إلى أرض الوطن، بإطلاقها لمنصة جديدة حملت إسم “نسك”.

وقال صلاح الدين تومي، الأمين العام للاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار، بأن المنصة الجديدة، ساهمت في تخفيض بعض التكاليف من بينها تلك التي تخص التأشير بعدما قضت على كافة البرامج الوهمية التي كانت تساهم في رفع التكاليف، كما أنها منصة –يضيف المتحدث- تلزم الجميع بدفع كافة التكاليف مسبقا وتحدد البرنامج السكني للمعتمر منذ البداية دون طرح أي تغييرات لاحقا “المنصة تجعل المعتمر تحت مراقبتنا ومراقبة الديوان الوطني للحج والعمرة ومراقبة وزارة الحج السعودية وأي تغيير حتى ولو في السكن يعتبر مخالفة بالنسبة للوكالة”، وأكد على أن الطريقة الجديدة المعتمدة جعلت عملية التسجيلات للعمرة والحج أكثر شفافية مقارنة بالسنوات الماضية.

وسيكون لوكالات السياحة والأسفار التي تحصلت على اعتماد من أجل المشاركة في تنظيم العمرة في انتظار حصول البقية على الاعتماد كونها لاتزال تخضع ملفاتها للمعالجة، صلاحية في الدخول لجميع البيانات التي تسمح بالمتابعة الآنية للمعتمر بعد حجز الفندق.

ويقدر إجمالي تكلفة العمرة للموسم المقبل بين ثمانية عشر مليون سنتيم وخمسة وعشرون مليون بالنسبة للمقيمين في الفنادق القريبة من الحرم المكي.

ولايزال الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار يتفاوض مع شركات الطيران الناقلة للمعتمرين سواء كان ذلك عبر رحلات مباشرة أو غيرها.