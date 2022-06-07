قناة النهار من 2000 دج إلى 8000 دج.. مستحقات الحراسة والتأطير في “البيام” بقلم قناة النهار نشر في 07 جوان 2022 - 09:54 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 45 0 من 2000 دج إلى 8000 دج.. مستحقات الحراسة والتأطير في “البيام” رابط دائم : https://nhar.tv/F8xv7 اقرأ أيضا غليزان: إصابة طفلين بعـ.ضات كلب مسعـ.ور.. النهار تروي تفاصيل القصة الكاملة قناة النهار 26 ماي البليدة : بعد الإنتشار الواسع للناموس..حملة نظافة واسعة للقضاء عليه قناة النهار 28 ماي الذكرى ال 55 لإحتلال القـ.ـدس..مئات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى قناة النهار 05 جوان جزائريون: طارق .. إرادة تعتلي منصة التتويج برغم الصعاب قناة النهار 06 جوان وزير التكوين والتعليم المهنيين: مناهج الدراسة في المعاهد تتغير مع متطلبات السوق العالمية قناة النهار 06 جوان تساؤلات: فتح المؤسسات التعليمية للمراجعة أمام المترشحين لإمتحانات "البيام" والبكالوريا قناة النهار 28 ماي غرداية : فصيلة الأبحاث تطيح بشبكة تـ.ـزوير العملة من بينهم رعية اجنبي قناة النهار 28 ماي أنيس..طالب يبدع في إنشاء مواقع ومنصات إلكترونية تعليمية لفائدة الطلبة قناة النهار 05 جوان بعد أن تبرعت له بكليتها..زهية وزوجها يستعيدان عافيتهما قناة النهار 18 ماي "مترشحة لشهادة البيام: "راني خايفة شوية وفيها خير إن شاء الله قناة النهار 06 جوان