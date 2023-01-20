قناة النهار من 2000 دج للكغ الواحد فما فوق.. أسعار اللحوم الحمراء تلهب جيب المواطنين بقلم قناة النهار نشر في 20 جانفي 2023 - 23:31 الجزائر شارك غرِّد أرسل 80 0 رابط دائم : https://nhar.tv/6GkRn اقرأ أيضا وهران: نظام معلوماتي لتجسيد الرقمنة الطبية بمستشفى أول نوفمبر الجامعي قناة النهار 17 جانفي هذا ماقاله وزير الشؤون الدينية حول تكلفة الحج هذه السنة قناة النهار 16 جانفي حسين أشيو ينفجر غضبا ويقصف..عيب تصفقوا لواحد يقول كلام بذيء في مواقع التواصل وماجر تصفرو عليه قناة النهار 18 جانفي "طالع هابط: الشيخ النوي.. "النعامة مسكينة دايما تعاني من السكن قناة النهار 12 جانفي صريح جدا: هكذا تحتفل الأسر الجزائرية "بيناير" .. قناة النهار 12 جانفي دلال خير: عائلة من 6 أفراد يعيشون في بيت تنعدم فيه شروط الحياة وأولادهم مرضى قناة النهار 06 جانفي أمن براقي يطيح بعصـ ـابة تمتهن التهريب وحجز 15403 علبة سجائر و18400 كيس تبغ مقلد قناة النهار 16 جانفي هل تنجح علاقات الصداقة لدى الجزائريين.. هكذا علق الشارع الجزائري قناة النهار 05 جانفي الحصاد الأمني: جهود عسكرية وأمنية .. 2022 سنة التحديات قناة النهار 31 ديسمبر مومن أيت قاسي: نظام المخزن يحاول إستغباء الشعب المغربي الشقيق ومحاولتهم فشلت أمام الجزائر قناة النهار 14 جانفي