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قناة النهار

من 2000 دج للكغ الواحد فما فوق.. أسعار اللحوم الحمراء تلهب جيب المواطنين

بقلم قناة النهار
من 2000 دج للكغ الواحد فما فوق.. أسعار اللحوم الحمراء تلهب جيب المواطنين
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/6GkRn
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