من 3000 إلى 4000 دينار تكلفة عشاء رأس السنة في المنزل عند الجزائريين

تختلف احتفالات رأس السنة من عائلة لأخرى، حيث هناك من يفضل قضاءه خراج المنزل في مطعم.

وهناك عائلات تفضل الإحتفال في المنزل بعشاء بسيط.

لكن ومع ارتفاع القدرة الشرائية، كاميرا النهار نزلت إلى الأسواق أين تقصت الأسعار الخاصة بلوازم أطباق الإحتفال برأس السنة.

الأسعار تراوحت ما بين من 3000 إلى 4000 دينار لعشاء بسيط مع العائلة في المنزل.

تختلف آراء الناس حول الإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، المؤرخ بيوم ميلاد النبي عيسى عيه السلام. بين من يرى أن الإحتفال به حرام و غير جائز شرعا، وبين مؤيد بإلإحتفال بحلول السنة الجديدة للترويح عن النفس فقط.

ولحسم هذا الجدل، أصدر المفتي المصري “شوقي علام”، فتوى أجاز من خلالها الإحتفال بليلة رأس السنة الميلادية والتهنئة بها.

وقال مفتي مصر، أنه هو يحتفل كل سنة بالسنة الميلادية الجديدة، ويحضر الإحتفالات مع المسيحيين في الكنيسة ويشاركهم فرحتهم.

وإعتبر أن هذا الأمر والإحتفال جائز لأنه يجامل أصدقائه المسيحيين ولا حرام في هذا، بدل فيه تعبير عن الأخوة والتعايش بين الأديان.

وأفاد ذات المفتي أن الشريعة الإسلامية أجازت للناس الإحتفال بمختلف الأعياد ومنهم الإحتفال برأس السنة الميلادية. لأن هذا فيه ترويحا عن النفس.

كما قال أن علماء الدين، حثوا على إستغلال المناسبات والمواسم في فعل الخير وصلة الرحم والأصدقاء، والمشاركات الإجتماعية، والمنافع الإقتصادية.

وقال المفتي شوقي علام، أن الإحتفال برأس السنة الميلادية جائز، لكن لا يجب أن يكون خارج إطار الدين والشريعة الإسلامية.

فيجوز على المسلمين مشاركة المسيحيين في مناسباتهم وأفراحهم ويهنئوهم في إحتفالاتهم، ما دام أن ذلك لا يلزمهم بطقوس دينية أو ممارسات عبادية تخالف عقائد الإسلام.

كما يجوز الإحتفال بمولد سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام، الذي خلده القرآن الكريم و أمر بالتذكير به.

كما وصف هذا اليوم يوم من أيام الله، ويوم سلام على البشرية، و النبي صلى الله عليه و سلم أولى الناس بسيدنا المسيح صاحب هذا المولد المبارك.