 من 4 آلاف إلى 15 ألف وحدة.. أوامر رئاسية برفع حصة السكنات الريفية المخصصة لولاية الجلفة

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الحكومة برفع حصة السكنات الريفية المخصصة لولاية الجلفة من 4000 إلى 15000 وحدة.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فلقد اسدى الرئيس تبون أيضا تعليمات بإعداد مقترح لترقية دوائر لبيض سيدي الشيخ وعين وسارة ومسعد إلى ولايات منتدبة.

هذا وترأس الرئيس تبون، اليوم، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين، تضمن الأول قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث.

والثاني قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالإضافة إلى عروض منها: محاور مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزور، البرنامج التكميلي لولاية الجلفة.

بالإضافة الى عرض وزاري مشترك، حول مدى تقدم مشاريع إنجاز خطوط السكة الحديدية: غارا جبيلات-وهران، تبسة-عنابة، وكذا مركب الحديد لبشار.