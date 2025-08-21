من أبطال كارثة وادي الحراش .. صيدال يكرّم عون الأمن علي محمودي 

كرّم مجمع صيدال، علي محمودي، عون أمن بموقع الإنتاج التابع للمجمع بالحراش. شارك في انتشال جثامين ضحايا حادث انقلاب حافلة في وادي الحراش، الجمعة الماضي.

وأقام مجمع صيدال، حفلاً تكريمياً على شرف علي محمودي. أحد موظفيه الذي خلّدت شجاعته وتفانيه الإنساني أثراً عميقاً في الذاكرة الجماعية.

وجرت مراسم التكريم في أجواء مفعمة بالفخر والاعتزاز، إذ أشادت الرئيسة المديرة العامة لمجمع صيدال، نبيلة بن يغزر، بالمسار النموذجي لـ محمودي.

كما أبرزت بن يغزر، الاحترافيته العالية لـ محمودي وحسّه الراقي بالمسؤولية، وقبل كل شيء إنسانيته النبيلة.

وقدّم مجمع صيدال لـ محمودي شهادة شكر وتقدير، تقديراً لمواقفه المشرفة وعربون اعتراف بمسيرته المتميّزة. وبشجاعته التي ستظلّ شاهدةً على قيم التضامن والتفاني داخل المؤسسة.