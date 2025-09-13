من سيمثل الجزائر في القمة العربية والإسلامية الطارئة بالدوحة.. عطاف يوضح

تطرق وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، عن مستوى تمثيل الجزائر في القمة العربية والإسلامية الطارئة المزمع عقدها في العاصمة القطرية الدوحة.

وخلال ندوة صحفية نشطها اليوم عطاف بمقر الوزارة قال بهذا الخصوص أن “رئيس الجمهورية لم يحدد بعد مستوى التمثيل الجزائري في القمة”.

وأشارر عطاف في السياق ذاته إلى أن “أوراقنا كلها فوق الطاولة في هذه المسألة، وقد طلبنا انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن التي لم تكن إدانة العدوان على قطر مطروحة فيها. وتابع عطاف أن قناة “الجزيرة” القطرية أنصفت الجزائر، وأشارت إلى تحرك وإصرار من الجزائر لإضافة إدانة العدوان على قطر”.

هذا وستعقد، يوم الإثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة، قمة عربية وإسلامية طارئة، خصصت لبحث الوضع في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه القمة الطارئة بعد تعرض الدوحة لقصف صهيوني استهدف قادة حركة المقاومة حماس الفلسطينية.