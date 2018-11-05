مهاجرة غير شرعية مصابة بـ “الإيدز” تحدث هلعا بمستشفى الوادي

تسببت رعية إفريقية دخلت أرض الوطن بطريقة غير شرعية في حالة هلع وفوضى كبيرة داخل المؤسسة الاستشفائية بن عمر الجيلاني بالوادي، بعدما قامت بالإعتداء على الممرضين وكسر الزجاج لمحاولة الفرار.

الرعية الإفريقية، كشفت التحاليل الطبية إصابتها بمرض نقص المناعة الإيدز أثناء ولادتها بدار الولادة، وتم احتجازها لكنها فرت من هناك.

ليتم القبض عليها وتحويلها إلى المستشفى، من جديد لكنها أرهبت حتى المرضى الذين رفضوا البقاء معها في نفس الجناح والأكل من نفس الطبق الذي يمكن أن يصل إليهم في أي وقت آخر.

من جهتها إدارة المستشفى قامت بتحويلها إلى مصلحة الأمراض العقلية أين تم احتجازها في انتظار تحرك السلطات المسؤولة على ترحيلها، لتنقلها إلى دولتها.