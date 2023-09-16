مهاجرون في ألمانيا.. أكثر من 279 ألف شخص مطالب بمغادرة البلاد

شهدت ألمانيا مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد اللاجئين أو المهاجرون وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد. مما يعكس اتجاهًا أكبر في جميع أنحاء أوروبا. حيث تشهد بعض البلدان زيادة كبيرة في عدد الوافدين.

وتشير الدراسات التي نقلها موقع “شنغن فيزا“، إلى أنه تم تسجيل ما مجموعه 3.26 مليون شخص في السجل المركزي للأجانب “المهاجرون” في ألمانيا. وهو ما يعني زيادة بمقدار 111000 عن العدد المسجل في بداية العام.

كما تظهر البيانات التي قدمها المصدر نفسه أيضًا أن أكثر من 279.098 شخصًا مطالبون تقنيًا بمغادرة البلاد. بالمقابل يتم التسامح معها حاليًا بسبب ظروف أو عوامل محددة.

توقيف 320 مهاجرًا غير نظامي حاولوا عبور الحدود من بولندا نهاية الأسبوع

رصدت السلطات الألمانية 320 مهاجرًا حاولوا عبور الحدود البولندية في جنوب براندنبورغ بشكل غير قانوني في نهاية الأسبوع الماضي وحده.

وكشف مقر شرطة برلين يوم الاثنين الماضي، عن اعتقال أربعة عشر مهربًا. وكان معظم الذين حاولوا دخول ألمانيا مواطنين سوريين أو أتراك، حسبما أفاد موقع SchengenVisaInfo.com .

وكما أوضح موقع Info Migrants، حاول سائق شاحنة، يوم الجمعة الماضي، التهرب من ضباط الشرطة الفيدرالية الذين كانوا يحاولون فحص السيارة على الطريق السريع A15 عند تقاطع فورست بالقرب من الحدود الألمانية البولندية. ونتيجة لذلك، ألقى ضباط الشرطة القبض على سائق السيارة فيما تمكن المهربون المشتبه بهم والراكب من المغادرة.

وبحسب الشرطة، اكتشف العناصر 24 مهاجرًا من سوريا واثنين من اليمن، بالإضافة إلى قاصرين، تم نقلهم إلى منطقة الشحن دون اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، ألقت السلطات القبض على مجموعة مكونة من 42 شخصًا من تركيا، بينهم 19 طفلاً، عند مخرج كوتبوس الجنوبي على الطريق السريع A15. وهكذا، تم اعتقال ستة مهربين مشتبه بهم، واحد من تركيا وخمسة من جورجيا. وفي الوقت نفسه، عثرت الشرطة في ولاية ساكسونيا على 49 شخصا، من بينهم 20 طفلا، محتجزين في شاحنة لعدة ساعات في ظروف درجات الحرارة المرتفعة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وبسبب الزيادة الواضحة في أنشطة تهريب البشر، نشرت ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا المزيد من ضباط الشرطة. للقيام بدوريات في المناطق على طول الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الدولة للداخلية أرمين شوستر إلى أن ضباط شرطة ولاية ساكسونيا يتعاونون بشكل وثيق مع الشرطة الفيدرالية الألمانية. لمكافحة تهريب المهاجرين.

وأضاف شوستر أيضًا أن الولاية شهدت زيادة كبيرة في الأنشطة الإجرامية عبر الحدود. مسلطًا الضوء على الحالات التي يتم فيها التخلي عن المهاجرين، بما في ذلك الأطفال، في منتصف الليل من قبل المهربين.