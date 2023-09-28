مهاجرون يهاجمون الشرطة الصربية والمجرية ويخترقون الحدود

كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن دورية حدودية مشتركة بين المجر وصربيا. تعرضت لهجوم بأسلحة آلية الأسبوع الماضي.

من خلال منشور على موقع تويتر السابق، X، قال أوربان إنّ هذا الحادث يمثل نقطة تحول مهمة. حيث نجح المهاجرون الآن في اختراق الحدود.

وكشف أيضًا أن السلطات المجرية تمكنت من منع حوالي 128 ألف مهاجر من عبور الحدود حتى الآن هذا العام.

ومع ذلك، أضاف رئيس الوزراء أنه من المقلق تزايد الهجمات العنيفة على حرس الحدود.

وأصبحت الهجمات على حرس الحدود شائعة. وفي هذا العام، وقع 168 هجومًا خطيرًا على طول حدود المجر. مما أدى إلى إصابة العديد من ضباط الشرطة المجرية.

وخلال هذا الحادث، تم إطلاق النار أربع مرات على مجموعة دورية صربية مجرية مشتركة. مكونة من أربعة أشخاص من الاتجاه الصربي.

وبعد إطلاق النار الأولي، تم إطلاق عدة رشقات نارية قصيرة في منطقة موراهالوم. مستهدفة الحاجز الأمني الحدودي المؤقت.

وفي الأشهر الأخيرة من هذا العام، واجهت المجر عددًا متزايدًا من عمليات الدخول غير النظامية إلى البلاد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت السلطات المجرية أنها نجحت في القبض على ما يقرب من مليون مهاجر. على الحدود الجنوبية للبلاد منذ عام 2015.

وفي هذا الصدد، أشار كبير المستشارين الأمنيين لرئيس الوزراء جيورجي باكوندي إلى أن السلطات المجرية ألقت القبض في الربع الأول من العام على 27600 فرد، تليها 36490 في الربع الثاني و43300 في الربع الثالث.

وكما يوضح، فإن معظم هؤلاء الأفراد هم من الجنسية السورية، ويشكل المواطنون الأفغان والأتراك والباكستانيون نسبة كبيرة منهم.

وشدد كذلك على أن مهربي البشر أصبحوا أكثر تنظيما في جهودهم لتسهيل المعابر الحدودية غير القانونية. ونتيجة لذلك، يحاولون عبور الحدود في وقت واحد في 19 دولة مختلفة، وغالبًا ما يكون ذلك في مجموعات تتكون من 100 إلى 200 مهاجر غير شرعي.