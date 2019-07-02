مهاجر يبحث عن زوجة

العيش في ديار الغربة أمر صعب للغاية، بالرغم من وفرة كل شيء، المناظر الساحرة والفنادق الفاخرة.

النظام في كل مكان وكل الناس هنالك يعيشون في وئام، إلا أنني لا أشعر مثلهم بالانسجام والتأقلم على مدى الأيام.

وكأنني وحيد بين العشرات، لذا قررت أن أتحرر من هذا الوضع وأحظى بزوجة تشاركني الحياة، حتى أنظر من عينها وأطل عبر أحلامها على هذه الأماكن الجميلة.

أولم يقل العارفون وكتاب التاريخ أن باريس مدينة الحب بلا منازع.

هذه مقدمة لشاب جزائري من إحدى مدن الشرق يدعى سمير، لم يسبق له الزواج.

سمير يبلغ من العمر 38 سنة، موظف مستقر في مؤسسة خاصة بفرنسا، يمتلك مسكنا خاصا مستقلا.

يتمنى أن يرزقه الله بزوجة من بنات الجزائر، تكون له شريكة وتهون عليه شعور الغربة عن الوطن، لا يتجاوز عمرها 40 سنة.

لا يمانع عن كانت أرملة أو مطلقة عاملة أو ماكثة في البيت، يجسد معها المعنى الحقيق لاستمرار والسكينة بما يرضي الله.

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