مهاجم أولمبي الشلف يتلقى عرضا رسميا من النادي البنزرتي

أبدى نادي البنزرتي التونسي، اهتمامها بخدمات مهاجم أولمبي الشلف، قدور شريف شكري، قصد التعاقد معه في الميركاتو الشتوي الحالي.

وراسلت إدارة النادي البنزرتي، رسميا، نظيرتها من أولمبي الشلف، أين أبدت رغبتها في التعاقد مع المهاجم قدور شريف شكري.

ويأتي اهتمام النادي البنزرتي، بمهاجم المنتخب الوطني (-20 عاما)، بالنظر للموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب، ومردوده خلال الموسم الجاري.

وتمكن المهاجم شكري، من فرض نفسه بقوة هذا الموسم رفقة فريقه أولمبي الشلف، حيث يعد هداف المحترف الثاني في الموسم الجاري.

وكشفت بعض المصادر، أن قدور شريف شكري، يفضل مواصلة الموسم الجاري رفقة فريقه، على أن يغادره في الميركاتو الصيفي المقبل.