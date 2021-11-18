مهاجم إيراني لخلافة سليماني في ليون

عثر المدير الفني لفريق ليون الفرنسي جونينيو على خليفة الدولي الجزائري اسلام سليماني لقيادة الهجوم في مرحلة إياب الليغ 1

وقال البرازيلي جونينيو لدى حضوره ضيفا على إحدى حصص”أر أم سي” التي يقدمها الفرنسي روتان. أنه إتفق مع المهاجم الإيراني سردار أزمون الذي ينشط في فريق زينيت سانت بيطرسبورغ.

كما أشار إلى أن اللاعب قادر على تعويض سليماني الذي سيغادر “لوال” بداية من الفاتح جانفي للمشاركة في “كان” الكامرون رفقة المنتخب الوطني.

يذكر، أن ليون سيعاني كثيرا بحكم أنه سيغادر ثلاث مهاجيمن والأمر يتعلق بكل من اسلام سليماني وكارل توكو إيكامبي و تينو كادوير.

تواجد قائد المنتخب الوطني رياض محرز ضمن قائمة إستثنائية لنجوم عالميين مهدّدون بعدم المشاركة في مونديال قطر 2022.

وقال موقع “أبسارفاسيو” المهتم بالشؤون الرياضية، إنّ المونديال قد يحرم من خدمات أحد أفضل اللاعبين في العالم.

كما أكّد، أن 10 لاعبين مهمّين في الساحة الكروية العالمية سيغيبون بنسبة كبيرة. والأمر يتعلّق بكريستيانو رونالدو، جورجينيو، محمد صلاح، صاديو كرينيار، غاريث بايل، دافيد الابا، لويس سواريز، روبن ليفادندوفسكي،ألكسيس سونشاز. فيكتور ليندلوف.

يذكر، أن محرز سيكون مجبر رفقة زملائه في المنتخب الوطني على الإطاحة بالمنتخب الذي سيواجهونه في الدور الفاصل من تصفيات المونديال.

كما يملك نجم مانشيستر سيتي إمكانية كبيرة لتحقيق ذلك بحكم أن مباراة الذهاب ستلعب خارج القواعد والإياب سيلعب بمصطفى تشاكر.