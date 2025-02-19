مهاجم العميد “بانغورا” يصل إلى الجزائر

حطّ عصر اليوم الأربعاء، مهاجم مولودية الجزائر الجديد، الدولي الغيني، محمد ساليو بانغورا، بأرض الوطن تمهيدا لترسيم التحاقه بالنادي.

وكان بانغورا، قد وقع عقدا الكترونيا مع العميد، خلال فترة التحويلات الشتوية الماضية لـ 3 مواسم ونصف.

وكشفت إدارة النادي العاصمي، بأن بانغورا، القادم من نادي حوريا كوناكري الغيني. كان منتظرا أن يصل إلى أرض الوطن، يوم الأحد الماضي، غير أن رحلته تأجلت لأسباب عائلية.

وبالتحاقه بالجزائر، اليوم الأربعاء، وضع المهاجم الغيني، الذي يعلق عليه الشناوة آمالا كبيرا، لقيادة هجوم النادي، حدا للإشاعات التي أثيرت حول تأخر قدومه. لاسيما وأن بعض الأطراف تحدثت عن فشل الصفقة، لاسباب إدارية.

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