مهاجم “الكناري” نزلة يلتحق بمستقبل الرويسات

أعلن الصاعد حديثا إلى البطولة المحترفة، مستقبل الرويسات، اليوم الثلاثاء، عن ضمه مهاجم شبيبة القبائل، نزلة ماسينيسا.

وكشفت إدارة الرويسات، في حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن نزلة، التحق بصفوف ناديه لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وتعتبر صفقة نزلة، الثانية لممثل الجنوب في آخر 24 ساعة، بعد التعاقد أمس. مع المهاجم السابق لاتحاد العاصمة، عبد الرؤوف عثماني، بعد تجربة احترافية في البنزرتي التونسي الموسم الماضي.