مهاجم المنتخب الألماني في إتحاد العاصمة !

توصّل فريق إتحاد العاصمة لإتفاق رسمي مع المهاجم الألماني الجنسية كريستوفر مانديانغو من أجل الإنتقال إلى فريق سوسطارة خلال فترة التحويلات الصيفية.

وينشط اللاعب كريستوفر في فريق “جارو” الناشط في الدرجة الثانية من الدوري الفنلندي حيث سجل ثنائية بعد مشاركته في 5 مباريات كاساسي فقط.

ويعاب على اللاعب كريستوفر صاحب الأصول الكونغولية أنه لعب في دوري الكيان الصهيوني مع فريق “كفر سبأ” الدرجة الثانية .

كما حمل ألوان المنتخب الألماني ما بين فترة 2007 إلى غاية سنة 2009، اين لعب لفئات المانشافت لأقل من 15 سنة إلى غاية 18 سنة، وزامل العديد من النجوم الألمان على غرار ماريو غوتزه.

وسجل كريستوفر بألوان المنتخب الألماني 6 أهداف في 22 مباراة لعبها كأساسي.

ومن المنتظر أن يحل كريستوفر بالجزائر خلال الساعات القليلة القادمة من أجل ترسيم إنتقاله إلى فريق سوسطارة.