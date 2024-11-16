مهاجم المنتخب الوطني السابق مراكشي في ذمة الله

تُوفي اليوم السبت، المهاجم الدولي السابق، عبد الحميد مراكشي، عن عمر ناهز الثمانية وأربعين سنة، بفرنسا.

وولد مراكشي بتاريخ 31 جانفي 1976، بتموشنت، وسبق له التدرج في كامل الفئات الصغري في نادي شباب تموشنت.

كما سبق للراحل أن مثل المنتخب الوطني الأولمبي سنة 1997، و المنتخب الأول، بعمر الثانية والعشرين ربيعا. ومن سنة 1998 لغاية سنة 2001.

وشارك، مراكشي، مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا عام 2000 ونهائيات النسخة، في عهد المدرب سعدان، وسجل الراحل ثلاث أهداف بقميص المنتخب الأول.

كما لعب عبد الحميد مراكشي، للعديد من الأندية المحلية والأوروبية أبرزها مولودية الجزائر، إتحاد الحراش، مولودية وهران، ترجي مستغانم، ونادي غنتشلربيرليغي التركي، وإعتزل، عبد الحميد مراكشي، ميادين كرة القدم سنة 2005.