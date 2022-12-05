مهاجم الهلال السعودي يوجّه رسالة خاصة إلى رونالدو

رحّب مهاجم الهلال السعودي أوديون إيغالو بفكرة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قبل إدارة فريقه الهلال السعودي.

وقال النيجيري ايغالو في تصريح له الذي نقله موقع “قول” العالمي :”رونالدو لاعب طموح للغاية ولا يريد التوقف عن التألق، أضن انه سيحبذ اللعب في فريق ينشط رابطة أبطال أوروبا، أتمنى له التوفيق كما أتمنى له تعزيز فريقنا”.

وأضاف مهاجم الهلال السعودي :”سابقا كنت اضن أن البطولة السعودية سهلة لكن تأكدت حاليا أنها أصعب الدوريات”.

و ختم ايغالو :” الهلال حصد عدد الألقاب كما أن الدوري يتطور بشكل لافت”.

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