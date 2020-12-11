مهاجم باريس سان جيرمان يغادر تربص الخضر

غادر الدولي الجزائري حسين تواتي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تربص المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما.

وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن معاناة حسين تواتي من إصابة، ما سيجبره على مغادرة تربص الخضر، والعودة إلى ناديه هذا الأحد.

وأوضح موقع “الفاف”، أنه الفحوصات الطبية، أكدت أن اللاعب كان يعاني من هذه الإصابة، قبل التحاقه بتربص المنتخب الوطني.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، سيغادر غدا السبت إلى تونس، للمشاركة في بطولة “لوناف”، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.