مهاجم شباب بلوزداد سابقا ينظم إلى العربي الكويتي

أعلن نادي العربي الكويتي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع المهاجم النيجيري أنايو إيوالا قادما من نادي الترجي التونسي.

كما ذكّر نادي العربي الكويتي الجميع بفوز اللاعب النيجيري بالبطولة الوطنية رفقة فريق شباب بلوزداد الموسم الماضي.

وكان العربي الكويتي قد ضم زميله السابق في الفريق البلوزدادي سفيان بوشار قبل أسابيع فقط، ليشكل معه ثنائية جزائرية و نيجيري في النادي الكويتي.

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