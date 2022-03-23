مهاجم غانا السابق:”نجم الكاميرون أبو بكر أفضل من محرز”

خرج، إبراهيم تانكو، مهاجم منتخب غانا وبوروسيا دورتموند الألماني الأسبق، بتصريح غريب قبل مواجهة الخضر أمام الكاميرون.

نجم غانا السابق قال في حوار مع موقع “كووورة العربي”:أعتقد أن الثلاثي، محمد صلاح و ساديو ماني وفينيسينت أبوبكر لاعب الكاميرون الذي قدم مستويات طيبة في الكان، هو الأفضل في الوقت الحالي”.

كما قال، تانكو، بخصوص أفضل منتخب عربي:”الرباعي مصر والمغرب وتونس والجزائر قوي للغاية، ودائما ما تنافس هذه المنتخبات بقوة وشراسة. لذلك أرى أن الرباعي قادر على التأهل للمونديال وتمثيل القارة والعرب بشكل جيد”.

ولم يذكر لاعب غانا السابق إسم النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الانجليزي رياض محرز عند اختياره أفضل لاعب في إفريقيا.