مهاجم قطر يكشف أبرز سلاح لتجاوز عقبة الخضر

أبرز مهاجم منتخب قطر، أحمد علاء، أبرز سلاح عليهم استخدامه، لتجاوز عقبت المنتخب الوطني، في المواحهة المقبلة التي ستجمعهما.

ونقلت وسائل إعلام عربية تصريحات أحمد علاء، أين قال: “سنواجه منتخب كبير مدجج بالنجوم، وعلينا الاستعداد له بشكل جيد”.

كما أضاف: “مواجهة الجزائر تحتاج لتركيز كبير، حيث أرى أن التركيز سيكون أهم أسلحتنا إدا أردنا عبور هذه الموقعة الصعبة”

وأردف: “يجب أن لا ننخدع بفوزنا العريض أمام الإمارات، كون ذلك كان مجرد انتصار منحنا التأهل، ولم يحقق لنا اللقب”.

وختم أحمد علاء: “المشوار ما زال طويلا، وعلينا أن نكون في قمة التركيز حتى نستكمل مسيرتنا”.