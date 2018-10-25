مهاجم لانس يثني على تاهرت ومسلوب

كشف مهاجم نادي لانس الفرنسي، تيري أمبروز، الدور الكبير الذي يلعبه الدوليان الجزائريان، مهدي تاهرت، ووليد مسلوب، في تشكيلة نادي لانس.

وصرح تيري أمبروزي، للموقع الرسمي للفريق: “الدور الذي يلعبه مسلوب وتاهرت، في الفريق مهم جدا، حيث يساعدون اللاعبين الشباب على تفادي الغرور، وهذا مهم جدا”.

وأضاف: “لديهم الكثير من الخبرة، التي يمنحوننا اياها، ونحن بدورنا نحاول التعلم منهم، حقا نملك فريق جيد، وحالة ذهنية جيدة”.

ويحتل نادي لانس، المركز الثاني، في ترتيب الليغ2 الفرنسية، برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي ماتز.

يذكر أن وليد مسلوب (33 سنة)، ومهدي تاهرت (28 سنة)، يملكان خبرة كبيرة، في الدوري الفرنسي، بالنظر للأندية التي لعبا لها، إضافة إلى الخبرة التي اكتسباها رفقة الخضر.