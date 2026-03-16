مهاجم ليون على أعتاب الانضمام للمنتخب الأولمبي !

يستعد مدرب المنتخب الأولمبي رفيق صايفي للإعلان عن أول قائمة له على رأس العارضة الفنية، حيث يرتقب أن تشهد القائمة ظهور اسم جديد، ويتعلق الأمر بالمهاجم الشاب داريل بن لحلو، لاعب رديف أولمبيك ليون الفرنسي.

ويبلغ بن لحلو من العمر 19 سنة، كما أنه ينشط هذا الموسم مع الفريق الرديف للنادي الفرنسي، حيث بصم على أرقام مميزة بتسجيله 7 أهداف وتقديمه تمريرتين حاسمتين خلال 19 مباراة، ما يعكس المستوى الجيد الذي يقدمه مع فريقه.

كما يحظى اللاعب بثقة الطاقم الفني لفريق “لوال”، إذ شارك أساسيا في معظم مباريات فريقه هذا الموسم، وهو ما ساهم في لفت انتباه الطاقم الفني للمنتخب الأولمبي.

وفي الجانب الإداري، باشر بن لحلو الإجراءات اللازمة للحصول على جواز سفره الجزائري، حيث تبقى دعوته الرسمية مرتبطة بالحصول على هذا الوثيقة، في انتظار رد القنصلية قبل الالتحاق بتربص المنتخب المرتقب في الجزائر.