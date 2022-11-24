مهاجم مولودية الجزائر يتمنى التوفيق لغانا في مواجهة البرتغال

أبدى مهاجم مولودية الجزائر، جوزيف ايسو، دعمه لمنتخب بلده غانا، في خرجتهم الأولى ضمن مونديال قطر، والتي ستجمعهم بمنتخب البرتغالي.

وصرح جوزيف ايسو، للصفحة الرسمية لمولودية الجزائر: “منتخبنا الغاني يعتبر برازيل افريقيا في طريقة لعبه”.

كما أضاف مهاجم المولودية: “أتمنى أن يحقق منتخبنا الوطني الفوز في مباراته أمام البرتغال لحساب كأس العالم”.

يذكر أن منتخب غانا، يلاقي أمسية اليوم الخميس، نظيره البرتغالي، لحساب الجولة الاولى من دور مجوعات نهائيات كأس العالم، قطر 2022.