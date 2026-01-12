دقيقة من وقتك..

مهارات في الحياة لتنمية وتحقيق الذات..

كثير منا لديه أحلام وأهداف يسعى من اجل تحقيقها، لكن السعى عادة يكون مبعثرا لا يقود إلى النجاح، لأن هذا الأخير يحتاج إلى مجموعةٌ من العوامل إذا اجتمعت فهي تُساعد الفرد على تحقيق هدفه، ومنها ما يأتي:

الرغبة: يجب أن تكون لدى الفرد الرغبة في العمل الذي يقوم به، وإلّا فإنّه لن يستطيع أن يصل إلى هدفه.

الخطة: هي أمرٌ ضروريّ لإنجاز أعمال الإنسان، فوضع الخطط يُساعده على إنجازِ الأعمال في وقتٍ أقل، وجهدٍ أقل.

التطبيق: إذا وضع الإنسان خطّةً للأعمال التي سيقوم بها عليه أن يلتزم بهذه الخطة ويُطبقها، ويتبع ما جاء فيها من خطوات، فإنّ ذلك يُبعد عنصر الملل في العمل عن الفرد.

العزيمة: العزيمة بمثابة شُعلة النّور في الظلام، فهي التي تُنير للإنسان طريقه، وهي القوة التي تُساعده على تحمّل ما يجد من عقباتٍ، وصعوبات.

الإنجاز: يُعتبر النجاح هو المعوّل الأساسي في نجاح الفرد وتقدمه، وعليه تُبنى الطموحات، فلا يجب أن ينظر الفرد إلى عدد الساعات التي يعملها، بل ينظر إلى مقدار ما أنجز من أعمال.

