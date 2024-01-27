مهارات في تنمية الذات ..أترك ما لا يعنيك تنجح

إذا ركزت في شؤونك الخاصة وإهتممت بها، سيعود ذلك بالنفع والكثير من النتائج الإيجابية. حيث أنك ستحقق العديدمن المهارات:

1/ التوازن: سيؤدي تركيزك في شؤونك الخاصة إلى تحقيق أهدافك وزيادة توازنك ومعرفتك فيما ترغب بتحقيقه.

2/ الحرية: ستصبح حرًا فيما تريد أن تفعل، لأنك تأخذ الأوامر من نفسك ومن الصوت الداخلي في قُرة نفسك، فأنت لست تابعًا لأحد.

3/القيمة الذاتية: سيزيد تقديرك لنفسك؛ لأنك لا تقارن نفسك بأحد، ولا تتأثر بالتقلبات والتغيرات التي تحدث مع أي منهم.

4/ الثقة بالنفس: ستصبح قادرًا على أن تثق بنفسك، وتطور من مهاراتك، فتحقق النجاحات وتجهز نفسك لتحقيق المزيد في المستقبل.

5/ الشعور بالإنجاز: ستشعرر بأنك فخور بنفسك لأنك حققت الكثير من الإنجازات، فأنت لا تعرف ما حققه الآخرون ولا تهتم بذلك، لأنك تهتم برحلتك أنت فحسب.