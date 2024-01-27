مهارات في تنمية الذات ..أترك ما لا يعنيك تنجح
بقلم النهار اون لاين
إذا ركزت في شؤونك الخاصة وإهتممت بها، سيعود ذلك بالنفع والكثير من النتائج الإيجابية. حيث أنك ستحقق العديدمن المهارات:
1/ التوازن: سيؤدي تركيزك في شؤونك الخاصة إلى تحقيق أهدافك وزيادة توازنك ومعرفتك فيما ترغب بتحقيقه.
2/ الحرية: ستصبح حرًا فيما تريد أن تفعل، لأنك تأخذ الأوامر من نفسك ومن الصوت الداخلي في قُرة نفسك، فأنت لست تابعًا لأحد.
3/القيمة الذاتية: سيزيد تقديرك لنفسك؛ لأنك لا تقارن نفسك بأحد، ولا تتأثر بالتقلبات والتغيرات التي تحدث مع أي منهم.
4/ الثقة بالنفس: ستصبح قادرًا على أن تثق بنفسك، وتطور من مهاراتك، فتحقق النجاحات وتجهز نفسك لتحقيق المزيد في المستقبل.
5/ الشعور بالإنجاز: ستشعرر بأنك فخور بنفسك لأنك حققت الكثير من الإنجازات، فأنت لا تعرف ما حققه الآخرون ولا تهتم بذلك، لأنك تهتم برحلتك أنت فحسب.
رابط دائم : https://nhar.tv/dGGxJ