مهارات في تنمية الذات.. كيفية التعامل مع الزوج العصبي والغضوب؟

الغضب هو عاطفة قوية تُعبّر عن الاستياء أو الانزعاج، وكيفية التعامل مع الزوج العصبي تُعدّ فنًا من الفنون التي يجب على الزوجة الذكية إتقانها، وفيما يأتي كيفية التعامل مع الزوج العصبي:

*الهدوء وعدم التصعيد: يُعدّ التحلي بالصبر والمحافظة على الهدوء من أهم الأمور التي تساعد في تقليل الطاقة المتقلبة عند الزوج والتغلب على فورة غضبه.

*معرفة أسباب الغضب: إنّ معرفة أسباب الغضب يساعد الزوجة على التحدث عن مشكلات الزوج، وتفادي أسباب غضبه، من خلال التوصل إلى الطرق المناسبة للتعامل مع عصبية الزوج، ثمّ كسب زوج هادئ.

*عدم تأنيب الزوج: يُؤدّي الغضب إلى الشعور بالحزن والخوف والألم، لذا ينبغي التعامل معه بتعاطف، وصبر، وحكمة، وتجنب اللوم والاتهام.

*الحزم والاحترام: يجب على الزوجة أن تتصرّف مع زوجها الغاضب باحترام، ممّا يعطي انطباعاً للزوج بأنّها شخصية واثقة، وصادقة، واجتماعية.

*الاستماع للزوج: الاستماع للزوج عند الغضب قاعدة يجب إتباعها، فلكلّ شخص فترة يجب أن يعبر من خلالها عمّا في داخله، وعدم إظهار أيّ استهزاء، أو أيّ اعتراض على ما قاله؛ لأنّ ذلك يجعله يغضب بسرعة، ولكن يُفضّل الاستماع إلى آرائه، وأفكاره، حتّى ينتهي من ذلك.

*عدم التحدّث إلى الزوج أثناء غضبه: عدم تحدث كلا الزوجين إلى بعضهما لفترة من الزمن، مع ضرورة الانتظار حتّى يهدأ الزوج تماماً.

*الصمت عند غضب الزوج: التزام الصمت أثناء عصبية الزوج أو غضبه من أهم الأمور التي تجدي نفعًا، وبإمكان الزوجة مناقشة زوجها بعد هدوئه ورجوعه إلى حالته الطبيعية، للحصول على نتائج إيجابية تتمثل في دفع الزوج إلى التحكم في غضبه في المرات الأخرى.

*محاولة التأثير على الزوج لا السيطرة عليه: ينبغي على الزوجة أن تتواصل بطريقة عقلية واعية، إلى خلق بيئة إيجابية تفاهميّة تساهم في إنشاء علاقة تعاونية بدلًا من التحكم والسيطرة.

*التحلي بالصبر والرحمة: التعامل مع الزوج بتعاطف وصبر وحكمة، وتجنب الهجوم اللفظي كرد على غضبه.

*التواصل البنّاء مع الزوج: إنّ النضج والتفاهم هما أساس الزواج الناجح، وينبغي على الزوجة أن تتواصل بطريقة بنّاءة واعية، وبعقلية حكيمة مع زوجها.