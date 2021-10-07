مهارات في تنمية الذات.

لنطور الذات بـــهذه نقاط..

* إذا كانت الجهة اللمقابلة لك تحتوي على عشب أكثر اخضرارًا مما لديك، توقَّف عن التحديق والمقارنة، كُفّ عن الشَكْوَى، وابدأ في سقْي العشب الذي تقف عليه.

* الراحة ليست دائمًا في تحقيق ما تُريد، بل في مدى إدراكك بالبركة فيما لديك.

* أحيانًا، عليكَ أن تلقِ نظرة على ماضيك، وتبتسم برضا على ما وصلت إليه.

* إذا علمت أن ما أنت فيه لن يدوم طويلًا، فلا يعني ذلك أن الأمر لا يستحقّ الجهد والعناء والعمل للوصول إلى ما تريد.

* مع كل شيءٍ تفقده تكتسب شيئًا آخر. لذلك تذوّق قيمة ما لديك اليوم؛ فالحياة ليس من الضروري أن تبدو مثالية في عينيك حتى تستشعر قيمة وروعة ما لديك.

* مجرد تعثّرك لا يعني أنّك فشلت. فاعلم أن كل نجاحٍ كبير يتطلَّب نوعًا من التعثُّرِ في الخُطَى لبلوغه وتحقيقه.

* لا يُمكنك نيْل النصر أثناء تخطيطك للإحباطِ والهزيمة.

* على الرغم من عدم قدرتك على التحكُّمِ في كل ما يجري، إلا أن باستطاعتك التحكُّم في مواقفك تجاه ما يجري. وبذلك، ستروّض التغيير بدلًا من أن يُروِّضكَ هو.

* استخدم صراعات وإحباطات اليوم لتحفيزك بدلًا من أن تُحزنك وتضجرك. لذا، تحكَّم في الطريقة التي تنظر بها إلى الحياة.

* توقَّف عن لوم نفسك على الكبيرة والصغيرة. فطالما أنك ما زلت على قيد الحياة؛ فهذا يعني أنك تخطئ من فترة إلى أخرى، وليس في كلّ مرة.